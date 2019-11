„Eine Koalition mit der FPÖ kommt für mich nicht in Frage“

Den Auftakt machte der stellvertretende Landeshauptmann in seinem Büro im ersten Stock der Grazer Burg. „Der wirkliche Skandal ist das, was sich in den 24 Stunden nach dem ,Krone’-Bericht abgespielt hat“, stellte Schickhofer klar. „Es gibt nach wie vor keine echte Distanzierung seitens der steirischen FPÖ. Für mich kommt daher eine Koalition mit dieser Partei nicht infrage, und ich kann nur an die ÖVP appellieren, auch klar Schiff zu machen.“