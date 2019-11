Florian Gugler bearbeitet gerade einen Granitblock, setzt Hammer und Meißel an. Eine letzte Erinnerung an einem harten Werkstoff. „Jeder Stein hat seine Eigenheirten. Man muss sich langsam antasten“, schildert er, ein Könner seines Fachs, der Schriftzüge am Grabstein liebsten mit der alten Technik der Handgravur einfügt.