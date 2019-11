Neuer Workshop: Wiener basteln ihren eigenen Sarg

Vlies zuschneiden, Stoff antackern, Holz bemalen: Klingt nach Bastelstunde - ist es auch. Wenn auch eine Außergewöhnliche. In Kooperation mit der Bestattung Wien bietet Romana Maschek in ihrem Meidlinger Sargatelier ab sofort nämlich Sarg-Workshops an. Dabei können Hinterbliebene unter professioneller Anleitung einen individuellen Sarg für ihre lieben Verstorbenen kreieren. Dasselbe gilt natürlich auch für Menschen, die sich bereits zu Lebzeiten auf ihre Beerdigung vorbereiten wollen.