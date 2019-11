Exakt ein Vierteljahrhundert nach dem Gewinn durch Emese Hunyady ist am Donnerstag wieder eine Eisschnellläuferin zu Österreichs „Sportlerin des Jahres“ gekürt worden. Hatte die „Eisgräfin“ primär durch ihren Olympiasieg in Lillehammer überzeugt, hat Herzog im nicht-olympischen Jahr 2019 vorrangig durch ihr WM-Gold über 500 m gepunktet. Dazu gab es im Februar in Inzell WM-Silber über 1.000 m.