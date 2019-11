Der Betrieb ist einer von 22 Bestattern im Bundesland. Sie führt das Unternehmen mit ihren Schwestern Barbara und Elisabeth in fünfter Generation. Bei Gesprächen bleibt es dabei nicht. Bestatter, das ist ein Beruf, in dem angepackt werden muss. Gerade bei Suiziden und Verkehrsunfällen braucht das eine starke Psyche. Die Bestatter holen die Verstorbenen am Todesort ab, rekonstruieren ihre Körper. „Die meisten Mitarbeiter sind über 35 Jahre alt. Man braucht Reife für den Beruf.“ Ihr Sohn schnupperte etwa ein Jahr in den Betrieb. Danach war erst einmal Schluss. Man habe zusammen entschieden, dass es noch zu früh für den 19-Jährigen sei. „Im Unternehmen müssen wir uns gegenseitig stützen“, sagt Jung. Für die meisten Bestatter sei es schwierig, neue Mitarbeiter zu finden. „Von 100 Leuten, die bei uns probearbeiten, machen fünf weiter.“