Friedlich und konfliktfrei

Das Sterben selbst ist, so Huber, in den meisten Fällen ein friedlicher Vorgang. „Zum Schluss des Lebens werden die Menschen ganz ehrlich und authentisch. Sie wissen, was sie erwartet, und können gehen.“ Nur selten gibt es Fälle, in denen der Sterbende noch an Konflikten festhält oder Ängste hat. „Die Religion hat meiner Meinung nach viele Ängste geschürt, die Generationen geprägt haben. In vielen anderen Kulturen wird der Tod gefeiert. Da ist das Leben eine Vorstufe zu dem ewigen Leben.“ Die eigene Trauer, Geschichten und Eitelkeiten müssen in der Arbeit als Hospizbegleitung hinten angestellt werden. „Die letzten Momente mit einem Menschen zu verbringen, ist etwas sehr Intimes und ein intensiver Augenblick. Da muss man sich selbst absolut zurücknehmen.“