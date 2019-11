So war er doch nicht nur als Plüschfigur, in dem die langjährige Mitarbeiterin Katharina Stahl steckte, sondern auch durch Finanzlandesrat Christian Stöckl vertreten. Der nahm’s gelassen: „Ein Sparefroh zu sein, ist ein Kompliment. Schließlich heißt’s: Spare in der Zeit, so hast du in der Not.“ Weisheiten, die bestimmt nicht alle teilen. Nichts desto trotz outeten sich auch andere als Sparmeister: „Ich leg mir den Notgroschen für meine Oldtimer zur Seite. Denn in die sensiblen Autos muss man ständig was stecken“, so Salzburg Milch-Geschäftsfüher Andreas Gasteiger.