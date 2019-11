Ein „Blitzer“, ein Strafzettel - und schon sind Autolenker einige Euro los. Dem Grazer Anwalt Marc Simbürger ist das in der Murmetropole passiert. So weit, so normal. Doch er machte sich die Mühe, alle Verordnungen bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung durchzuackern. Das kuriose Ergebnis: Dort, wo Simbürger geblitzt wurde, gibt es gar keine Verordnung ...