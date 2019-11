Weltweit steigt die Internetkriminalität rasant an. Alleine in Österreich sind im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 240.159 einschlägige Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Angriffe auf Daten und Computersysteme sowie Betrugsfälle und Cyber-Mobbing scheinen überhandzunehmen. Neue Entwicklungen in der Digitalisierung tragen zur Verbreitung von Cybercrime bei und erleichtern es den Tätern, anonym zu bleiben.