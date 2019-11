„Die genaue Zahl der ’Mobbing-Opfer’ im Raum Salzburg ist nicht bekannt. Bei der Jugend-Beratungsstelle kija gab es im Vorjahr rund 560 Fälle“, berichtet Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt. Die Motive hinter Mobbing sind vielfältig: „Man kann so ein komplexes Phänomen nie an einer einzigen Ursache festmachen. Es geht immer auch um die Rahmenbedingen“, betont Professorin Mechthild Schäfer auf der Fachtagung zu Cybermobbing am 22. Oktober. Es gebe in einer Klasse nicht nur Opfer und Täter.