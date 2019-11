„Ein guter Polizist ist auch ein guter Fährtenleser!“ - So erklärt ein Uniformierter aus Leibnitz, wie es gelang, zwei Einbrecher auszuforschen. Die 19-jährigen Rumänen - einer lebt in Moldawien - wurden am Mittwoch in ihrem Versteck in Wagna, Ortsteil Aflenz, festgenommen. Die Beute, 15.500 Euro, hatten sie noch bei sich.