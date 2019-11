In Gehöft in Nordsyrien aufgespürt

Spezialkräfte des US-Militärs hatten Baghdadi vergangenes Wochenende in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt. Er war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump vor den Soldaten und einem Militärhund in einen Tunnel geflüchtet und zündete dort eine Sprengstoffweste. Neben Baghdadi wurden nach Angaben der USA fünf weitere IS-Kämpfer getötet und zwei Personen in Gewahrsam genommen.