Digital-Sparte ist eigene Firma

Vor acht Jahren hat der Stempelerzeuger mit der Entwicklung des e-mark begonnen. „Die digitale Welt zieht nicht an den Stempeln vorüber - das war uns da schon klar“, so Faber. Gemeinsam mit dem schwedischen Erfinder Alex Breton trieb das Unternehmen die Entwicklung voran, gründete schließlich auch Colop Digital, wo auch mit Hewlett Packard zusammengearbeitet wird. Eine kleine Firma ist die Digital-Sparte, eingebettet in die Strukturen des Traditionsbetriebs. Die Büros sind auf einem angemieteten Areal in Containern gleich neben der Colop-Zentrale untergebracht.