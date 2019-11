Auch Freundin und Bruder beteiligt

Laut Staatsanwaltschaft wurde der vielfach vorbestrafte Angeklagte bei seinen Geschäften tatkräftig von seiner Familie und von Freunden unterstützt. So soll seine Mutter (55) etwa Drogen angekauft und mit ihrem Auto transportiert haben, während der pensionierte Vater (60) den Vertrieb der Suchtmittel übernommen hat, wenn der Sohn in der Arbeit war. Die damals 17-jährige Freundin des Dealers und mehrere Bekannte übernahmen - teilweise gegen ein bis zwei Gramm Cannabis als Provision - ebenfalls Botengänge. Und auch der Bruder des 24-Jährigen soll sich selbst an den Drogen bedient haben.