Der bei dem US-Militäreinsatz gegen IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi verletzte Hund wird kommende Woche von Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Der US-Armeehund namens „Conan“ werde dafür aus seinem Einsatzgebiet im Nahen Osten anreisen, teilte Trump am Donnerstag via Twitter mit. Die Ankündigung sorgte im Netz bereits für einige Unterhaltung, erste Fotomontagen kursieren bereits, bei denen der Belgische Schäferhund die „Medal of Honor“ verliehen bekommt.