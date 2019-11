Am Donnerstag fand im engsten Familien- und Freundeskreis in einer Moschee in Bad Vöslau (Niederösterreich) eine Gebetsstunde für Tugba A. und ihre beiden Kinder statt. Danach wurden sie in ihren Särgen zum Flughafen Wien-Schwechat gebracht. Das Begräbnis der Opfer soll in ihrer Heimat, in der Türkei, stattfinden.