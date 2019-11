FPÖ will die Aufregung nicht verstehen

Die FPÖ sieht das als Einzelfälle und will die Aufregung nicht verstehen. Als Reflex wird zur Ablenkung auf Unrecht bei anderen Parteien verwiesen. Oder man entwirft Verschwörungstheorien, dass die Kritik an Rechtsextremismus & Co. in der FPÖ nur vor Wahlen kommt. Was nachweislich nicht stimmt, sondern ein Dauerproblem der Partei darstellt. Doch vor der eigenen Tür will keiner kehren.