Rätsel um Raub in Tattoo-Studio

Am Donnerstag vergangener Woche wurde er von Kugeln durchsiebt auf einer Straße in der Küstenmetropole Recife aufgefunden. Wie berichtet, kam es nur wenige Stunden vor der grausamen Bluttat zu einem Raub im Tattoo-Studio, in dem Kevin arbeitete.