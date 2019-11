Cristiano Ronaldo spukt in der Kabine von Juventus Turin herum und sorgt damit abermals für gute Laune. Zuvor bewahrte er am Mittwochabend seine Mannschaft vor einer Blamage gegen Genua, er traf in der 96. Minute zum 2:1. Wenige erwarteten, dass der Mensch, der die meisten Follower in den sozialen Medien auf der ganzen Welt hat, seine Fans mit einem Halloween-Special überrascht, aber so kam es. Ronaldo will dabei seine Mitspieler schrecken, die sich aber von seinem schrägen Kostüm nicht wirklich schockiert zeigen. Hier im Video sehen Sie den Ronaldo-Halloween-Scherz.