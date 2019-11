Ein 41-Jähriger, der sich jahrelang an seiner Stieftochter vergangen hat, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.