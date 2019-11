Um Punkt Mitternacht ist es also endgültig und ohne Ausnahmen in Kraft getreten: das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. Aber der Widerstand von einigen Seiten, allen voran von jener der Nachtgastronomen, reißt nicht ab. Peter Dobcak ist Spartenobmann der Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer und hat sich in den vergangenen Monaten um eine Kompromisslösung für Nachtgastronomen und Shisha-Bars bemüht. Im krone.at-Talk mit Gerhard Koller spricht er über die anstehenden Probleme, die das Verbot mit sich bringe.