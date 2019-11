Es ist die Nacht der Geister, Dämonen und Kobolde - und die wissen nun mal, wie man richtig feiert. Doch zumeist fließt auch an Halloween der Alkohol in Strömen. Zum Fürchten ist daher auch die Einsatzbilanz der Wiener Berufsrettung in der Halloween-Nacht im vergangenen Jahr. So war jeder fünfte Einsatz eines Rettungswagens in Wien ein Alko-Einsatz. Mit einem schaurigen Video ruft die Berufsrettung deshalb dazu auf, beim Trinken aufzupassen.