Die Familie spielt in diesem Zusammenhang auch für Thomas Stipsits eine große Rolle. „Ich möchte gerne dort sterben, wo meine Familie und ich bis jetzt am glücklichsten waren: auf der griechischen Insel Karpathos. Ich verlange sehr viel vom Tod, aber er kriegt auch was dafür. Am liebsten würde ich in diesem Setting sterben: Links halte ich meinen Sohn, rechts halte ich meine Tochter, und vor mir liegt die Achata-Bucht. Mehr verlange ich nicht vom Leben. Auf einem Grabstein könnte stehen: Danke fürs Kommen.“