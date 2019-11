„Die Arbeiten sind seit 5.30 Uhr beendet“, teilt Walter Mocnik der „Krone“ mit. Alle Fahrspuren seien nun wieder frei. Eine Löschwasserleitung im Gabi-Tunnel auf der A1-Westautobahn, die die Hochdruck-Sprühnebelanlage versorgt, hatte ein Leck. Die Asfinag hatte darum am Mittwoch um 09 Uhr Früh begonnen, die Leitung zu reparieren. Die Abfahrtsspur und die ganze rechte Spur waren wegen der Arbeiten gesperrt. Am Mittwochabend war es deswegen um den Lieferinger Tunnel in beiden Fahrtrichtungen zu Staus mit einer Länge von bis zu fünf Kilometern gekommen.