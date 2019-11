Das Vorkaufsrecht, das Kärnten für einen Teil der Bundeswohnungen hatte, war „sein Ticket, in der Bundesliga spielen zu dürfen“, denn in Kärnten sei Haider seiner eigenen Ansicht nach „immer nur auf der Ersatzbank gesessen“, sagte Meischberger. Über die Information an ihn, Meischberger, habe Haider indirekt Einfluss auf die Privatisierung genommen. Es sei sein Verdienst gewesen, die wichtige Rolle Haiders im Vergabeverfahren richtig einzuschätzen, sagte Meischberger: „Ich will mich hier nicht besonders wichtigmachen, aber es geht in diesem Prozess auch darum, meine Leistung richtig darzustellen.“