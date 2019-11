Im Hollywood Megaplex in Pasching bei Linz können Besucher ab Mitte November beinahe rundum in Kinofilme eintauchen: Die in Österreich erstmals eingesetzte ScreenX-Technologie lässt den Film nicht nur an der Vorderseite des Saales, sondern auch an den Seitenwänden laufen und erlaubt damit ein Panorama von 270 Grad, wie das Kino am Donnerstag mitteilte.