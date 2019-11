Mijatovic hatte sich Asyllager auf den Inseln Lesbos und Samos sowie in der Stadt Korinth angesehen. Es mangle an medizinischer Versorgung und ausreichenden sanitären Anlagen, erklärte die Kommissarin danach. Auf Samos bauten Familien Notunterkünfte aus selbst gefällten Bäumen, so Mijatovic. Für Essen und Toiletten müsse stundenlang angestanden werden. „Das hat nichts mehr mit der Aufnahme von Asylwerbern zu tun. Das ist zu einem Überlebenskampf geworden.“ Die Situation der Asylwerber auf den Inseln habe sich in den vergangenen zwölf Monaten „dramatisch verschlechtert“.