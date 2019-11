Blöd gelaufen: Ein 25-Jähriger wollte am Mittwoch in Passail ein mit laufendem Motor abgestelltes Auto stehlen - doch er scheiterte laut Polizei am Automatikgetriebe. Der Sohn der Fahrzeugbesitzerin zerrte den Verdächtigen aus dem Auto und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streife fest.