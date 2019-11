„Je suis B.“, französisch für „Ich bin B.“ - so stellt sich eine neue Instagram-Persönlichkeit vor. Eine virtuelle Biene präsentiert sich in dem beliebten sozialen Netzwerk in den üblichen Posen im Urlaub oder beim Tanzen. Das Projekt hat einen sehr ernsten Hintergrund: Die Verantwortlichen wollen Geld für den Bienenschutz sammeln, denn das Insektensterben hat fatale Konseqenzen für unseren Planeten. Je mehr Follower „B.“ hat, desto besser!