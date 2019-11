Der 31-jährige Kapitän, der mit den „Dubs“ fünf Mal en suite (2015 bis 2019) die NBA-Finalserie erreicht und dabei drei Mal (2015, 2017 und 2018) den Titel geholt hatte, geriet bei einem Korbleger-Versuch in der 28. Minute zwischen die Suns-Profis Kelly Oubre Jr. und Aron Baynes, der ein Blocking Foul beging. Dadurch stürzte Curry hart auf den Parkettboden des Chase Centers in San Francisco. Doch damit nicht genug: Der 2,08 Meter große und 118 Kilogramm schwere Center Baynes landete im Rückwärtsfallen genau auf der linken Hand des Warriors-Spielmachers. Zunächst versuchte „Chef Curry“ noch weiterzuspielen, dann verließ er den Court. Nach MR- und CT-Untersuchungen am Donnerstag soll laut einer Mitteilung der Warriors entschieden werden, ob der zweifache „MVP“ (wertvollster Spieler 2015 und 2016) der NBA operiert werden muss. Davon hängt auch die Ausfallzeit ab. „Das ist ein Schock und macht die Dinge für uns noch schwerer“, betonte Currys langjähriger Teamkollege Draymond Green. „Wir müssen nun aber weitermachen und andere Lösungen finden.“