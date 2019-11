Die im Frühling blühenden Streuobstwiesen sind ein reizvoller Anblick und beliebte Fotomotive im Naturpark Südsteiermark. Freizeitsportler genießen Wanderungen und Radtouren ebenso wie Läufer oder Nordic Walker den Welschlauf Südsteiermark. Beliebt sind Besichtigungstouren, Wanderungen und Radtouren durch die Weinberge, Golfen, Mountainbiken oder erfrischende Bäder im See. Im südsteirischen Spätsommer und Herbst stechen viele Veranstaltungsevents hervor: die Steirische Weinwoche und das Südsteirische Herbstfest in Leibnitz, die Schilchertage in Stainz und der Sturm auf den Schilcher in Deutschlandsberg sowie der Almabtrieb der Lipizzaner in Köflach und das Weinlesefest in Gamlitz.