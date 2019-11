Nehammer: „Hofer muss endlich aufräumen“

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer forderte - so wie auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch - FPÖ-Obmann Norbert Hofer auf, von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch zu machen und in seiner Partei „endlich aufzuräumen“. „Antisemitismus, egal in welcher Form, hat in Österreich absolut keinen Platz. Im FPÖ-Umfeld sind bereits zum wiederholten Mal antisemitische Liedtexte aufgetaucht, hier kann der Parteichef nicht mehr tatenlos zusehen“, so Nehammer.