In Klagenfurt gibt es zum Beispiel den größten, lautesten und epischsten Drum and Bass-Halloween Rave im Stereo und ein Beat Boxx Halloween Massacre on 2 Floors im Künstlerhaus. In Villach steigt im V-Club Kärntens größte Halloween-Party überhaupt und DJ Patrick Milles sorgt ab 20 Uhr für den passenden Sound. In Velden freut man sich im Monkey Circus, in der Diskothek Bull sowie im 16er am Seecorso auf gruselige Gäste.