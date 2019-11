Bildung, Migration, Wirtschaft, Transparenz und Klima: Diese fünf „Herausforderungen“ haben die türkis-grünen Sondierer am Donnerstag in einer knapp siebenstündige Sitzung als die wichtigsten definiert. Von einem „guten Tag“ sprach ÖVP-Chef Sebastian Kurz (siehe Video oben). Er zeigte sich erfreut, dass man „sehr ähnliche Einschätzungen“ habe. Grünen-Bundessprecher Werner Kogler deutete freilich an, dass es sich hier auch um jene Felder handle, bei denen der Verdacht bestehe, „dass man besonders sondieren muss“. Fortgesetzt werden die Sondierungen Sonntagmittag.