Schlag gegen die Drogenszene in Tirol! Wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels wurden bereits am 16. Oktober vier Männer - allesamt österreichische Staatsbürger - zwischen 26 und 32 Jahren vorläufig festgenommen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung fanden die Polizisten unter anderem 320 Gramm Kokain, rund 200 Gramm Cannabiskraut, geringe Mengen an Heroin, Substitol-Tabletten sowie eine „Glock“. Der Wert der sichergestellten Suchtmittel beläuft sich auf rund 43.000 Euro. Der von ihnen befinden sich mittlerweile in der Justizanstalt Innsbruck, der vierte Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.