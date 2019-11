Achtung, Kaufrausch

Ja, natürlich fährt man nach Schanghai auch um zu shoppen. Um jugendliches Idiom zu gebrauchen: Supercool dort. Es gibt nichts, was es nicht gibt und noch viel mehr. Die Nanjing Road ist – knapp fünf Kilometer lang – die längste Einkaufsstraße der Welt. Was es an Marken gibt auf der Welt, hat auch dort einen Shop. Allerdings, man zahlt dort für Luxuswaren mehr als in Europa. Nur ist’s halt die unglaubliche Fülle, die sprachlos macht. Die Nanjing Road beginnt am „Bund“ und endet am Volkspalast. Dort beginnt dann die West Nanjing Road, in der sich die meisten Luxus-Läden befinden. Der Westteil ist die Schlemmermeile.