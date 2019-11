„Wer heute einen Euro aufs Sparbuch legt, hat nächstes Jahr nur noch 97 Cent“, so Markus Fichtinger, Wirtschaftsforscher im Economica-Institut. In seiner Rechnung meint er die tatsächliche Kaufkraft – und die nimmt „dank“ Leitzins um die 0% auf einem einfachen Sparbuch derzeit ab. „Die Niederösterreicher sparen zu viel“, weiß auch Hypo-Chef Wolfgang Viehauser. Alles, was über den klassischen Notgroschen – der Experte schlägt sechs Monatsgehälter vor – hinausgeht, sollte man besser anderwärtig anlegen. In Aktien, Versicherungen oder auch Immobilien. Letztere sieht Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko als gute Strategie: „Die sehr gute Eigentumsquote von 70 Prozent ist uns noch zu wenig. Wer seinen Wohnraum besitzt, sorgt auch fürs Alter vor.“