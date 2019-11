Die von der „Krone“ am Mittwoch aufgedeckte neue Liederbuch-Affäre rund um die steirische FPÖ sorgt rund drei Wochen vor der Landtagswahl in der Steiermark für tiefe Sorgenfalten bei den Freiheitlichen. Nachdem bisher nur lapidare Distanzierungen erfolgten, preschte am Donnerstagvormittag der Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger - er hatte eigenen Angaben zufolge eine Ausgabe des Buches daheim in seinem Bücherregal - vor und versuchte via Aussendung, sich zu rechtfertigen. „Ich lehne jede Form von Rassismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus entschieden ab“, so Zanger. Er empfinde „keine inhaltliche Nähe“ zu den geschmacklosen Texten und überhaupt „hat die FPÖ nichts mit der ganzen Angelegenheit zu tun“.