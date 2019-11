Schock durch Allergie

Wie kommt es zum allergischen (anaphylaktischen) Schock? Grundsätzlich handelt es sich um die übliche, überschießende Immunantwort bei Allergikern. Allerdings in extremer Form. Im Körper der betroffenen Person spielt sich Folgendes ab: Beim Kontakt mit dem nicht vertragenen Stoff wird sofort massenhaft Histamin ausgeschüttet. Dieses Gewebehormon erweitert schlagartig die Blutgefäße in der Peripherie - das heißt, sehr viel Blut sackt in Arme und Beine ab. Es fehlt dann im Körperinneren, also auch in Herz, Hirn und Lunge. Erste Symptome treten sehr rasch auf: Atemnot, Juckreiz, Hautausschlag, Kribbeln am Gaumen, Schluckbeschwerden, das Herz schlägt plötzlich unregelmäßig (Rhythmusstörungen). Es kommt zu Schwellungen im Kehlkopfbereich (Erstickungsgefahr!) und Flüssigkeitsmangel. Dadurch sinkt der Blutdruck dramatisch ab, der Kreislauf bricht sehr rasch zusammen. Zunächst werden die Geschockten ohnmächtig. Wenn nicht rasch Hilfe erfolgt, gibt es kaum eine Überlebenschance.