IATF 16949 - diese Kombination aus Zahlen und Buchstaben ist der ganze Stolz von Clemens Steiner. „Es ist die höchste Qualitätsnorm in der Automobilindustrie“, schwärmt der Geschäftsführer von Tiger Coatings. Erst vor wenigen Tagen nahmen die Welser die für diese Top-Qualifikation notwendige Testhürde. Schon vor sechs Monaten hatte das Tiger-Werk in Shanghai diese Top-Auszeichnung erobert. „Bei uns ist es aber nicht so, dass wir die Großschädlaten in Wels sind, sondern haben uns diesen Erfolg als Vorbild genommen, hier nachzuziehen“, betont Steiner.