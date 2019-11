Wiener Band: Neues Video zu „Mord im Affekt“

Nachdem Frontmann Marco Pogo als Bundesbierobmann der Bierpartei den letzten Nationalratswahlkampf unsicher machte und in Wien andere Parteien abhängte, wird nun auch wieder Musik gemacht. Turbobier gibt es in Wien demnächst auch live zu sehen. Am 21. Dezember spielt die Band „das fetteste Konzert aller Zeiten“ im Gasometer, als Supportact ist der Berliner Romano am Start.