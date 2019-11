Ein Pkw-Lenker hat am Mittwoch in Innsbruck einen 76-jährigen Fußgänger angefahren und ist daraufhin einfach weiter gefahren. Wie die Polizei berichtete, kam der 76-Jährige durch den Zusammenstoß zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen zu. Er musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.