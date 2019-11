In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 31. Oktober 2008 hat das Martyrium der beiden Sahara-Geiseln Wolfgang Ebner und Andrea Kloiber endlich ein Ende. 252 Tage zuvor waren die beiden in Hallein wohnhaften Urlauber in der tunesischen Wüste, gut 30 Kilometer nördlich des offiziellen Sperrgebiets, von islamischen Terroristen überfallen und nach Maili verschleppt worden. Wieder in Österreich, zeigten sich Wolfgang Ebner und Andrea Kloiber unendlich dankbar, beteuerten aber auch, dass sich ein Staat nicht von Terroristen erpressen lassen dürfe.