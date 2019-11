Nachzutragen ist auf jeden Fall ein denkwürdiger Abend im Wörthersee-Stadion, als die 299 Bäume noch in ihrem perfekten Arrangement dastanden und auch eine ganz besondere Gruppe in ihren Bann zogen: Die Jagdhornbläser um Claudia Haider und Walter Regenfelder, die mit ihrer Musik eine bezaubernde Klangwolke erzeugten, die so perfekt in die Szene passte und „For Forest“-Künstler Klaus Littmann begeisterte. Als das geschah, konnte noch niemand ahnen, dass just jener Mann, der einmal im Spaß sogar das Jagdrecht für das Stadion für sich reklamiert hatte, den Wald nun aber nach Niederösterreich transferieren lässt: Riedergarten-Boss Herbert Waldner.