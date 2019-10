Die britische Polizei hat jenen Mann, der am Montag kopfüber an einem Rauchfang gestorben ist, identifiziert. Der 53-jährige Robert Philip Longcake war ein liebender Großvater, ein begeisterter Motorradfahrer und ein passionierter Musiker, hieß es. Der Mann soll außerdem wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen sein.