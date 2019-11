Metnitz ist Totentanz - und Totentanz ist Metnitz. Es gibt in ganz Europa keinen anderen Ort, an dem das mystische Schauspiel so berührend zu erleben ist. Nun wurde das Stück, das alle vier Jahre von Laienschauspielern aufgeführt wird, von der ORF-Redakteurin und gebürtigen Metnitzerin Martina Steiner sowie Regisseur Klaus Wachschütz verfilmt.