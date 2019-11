Der 27-Jährige Student aus Brasilien arbeitete gegen 14.45 auf einem Areal in St. Peter am Hart im Arbeitskorb eines Hubsteigers in etwa sieben bis acht Metern Höhe. Er sicherte dort einen zu fällenden Baum mit einem Seil. Als der Baum mit der Motorsäge durchtrennt wurde, fiel er vorerst wie geplant vom Arbeitskorb weg in das verwendete Seil.



Baum prallte gegen Korbmasten

Das Seil riss jedoch und der Baum prallte in weitere Folge gegen den Masten des Hubsteigers. Dabei wurde der Arbeitskorb beschädigt und kippte nach hinten.

Der 27-Jährige wurde aus dem Korb geschleudert und fiel auf das darunterliegende Pflaster. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.