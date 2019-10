Twitter wird weltweit keine politischen Inhalte mehr als Werbung verbreiten - und stellt sich damit klar gegen den großen Rivalen Facebook. „Wir glauben, dass Reichweite für politische Botschaften verdient werden muss, statt erkauft zu werden“, schrieb Twitter-Chef Jack Dorsey am Mittwoch. Die Debatte über politische Werbung kommt in den USA wegen der näher rückenden Präsidentenwahl 2020 immer mehr in Gang.