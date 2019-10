Spannung pur

Bei den Damen ist die Angelegenheit ohnehin spannender. Nicole Schmidhofer holte heuer Abfahrtskristall, Vanessa Herzog lief in Inzell zum WM-Titel im Eisschnelllauf, und Verena Preiner krönte mit Bronze in Doha eine unfassbare Siebenkampf-Saison. Letztere wird auch in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Preiner selbst sieht sich nicht in der Favoritenrolle. „Mit so erfolgreichen Sportlerinnen unter den besten fünf zu sein, ist schon ein Riesenerfolg.“ Bei der „Mannschaft des Jahres“ sind die Bullen aus Salzburg der große Favorit.