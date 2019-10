Trump hatte am Sonntag Baghdadis Tötung bei einem US-Einsatz in Nordsyrien verkündet. Nach dem Anführer der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ hatten die USA jahrelang gefahndet, er galt als der meistgesuchte Mann der Welt. Baghdadi hatte im Juli 2014 ein „Kalifat“ in Syrien und im Irak ausgerufen, in dem zeitweise mehrere Millionen Menschen lebten.